Close

Muere la leyenda viva del vallenato Jorge Oñate a los 71 años El queridísimo cantante colombiano contrajo la COVID-19 y a ello le siguió una fuerte pancreatitis que desafortunadamente no pudo superar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las voces estrella del vallenato, Jorge Oñate alegró con sus canciones muchas fiestas y celebraciones gracias a la alegría y el ritmo de su música. Lo hizo casi hasta el final de su vida. El Jilguero de América, como se le conocía por su preciosa voz, llevaba varios días ingresado en un centro hospitalario, en Medellín. Hasta allí fue trasladado de urgencia en un avión ambulancia debido a una fuerte pancreatitis que no pudo superar. Su marcha deja de luto los corazones de quienes le admiraron y ese estilo musical del que fue una auténtica leyenda. El intérprete de "Nido de amor" y "Alicia dorada", había contraído coronavirus poco antes, enfermedad que le había dejado sumamente debilitado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para tristeza de todos, Jorge fallecía a los 71 años y después de luchar todo y más contra las dolencias de su cuerpo. Antes de morir y según recoge el medio Noticias Caracol, el artista compartía un mensaje muy importante con su amigo Juan Alberto 'el Cacha' Acosta. "Cuídese, cuide a su familia y de los que estén alrededor. No esté saliendo mucho y no deje llegar mucha visita a su casa", le escribió. Unas palabras que cobran más sentido que nunca ante la situación que azota al mundo. Gracias, maestro, por su mensaje y por sus inolvidables canciones. QEPD.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere la leyenda viva del vallenato Jorge Oñate a los 71 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.