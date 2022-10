Muere el cantante colombiano Andrés Cuervo A los 34 años, Andrés Cuervo falleció en Francia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 9 de octubre, falleció Andrés Cuervo; tenía 34 años. Fue un familiar cercano, Manuel Francisco Kiko Becerra, el encargado de confirmar la noticia tiempo después. "Se nos fue muy tempranamente Andrés Cuervo Becerra. Estupefactos e incrédulos estamos. Los griegos decían que la bendición de los dioses era morir joven, porque solo se vivía la época dorada de la existencia humana: la juventud", mencionó en sus redes sociales. Por si parte, Beatriz Becerra, otra persona cercana al famoso también dio a conocer su sentir. "Te llevaste tu luz. Siempre estarás en mi corazón, mi adorado Andy. Vuela a las estrellas, donde brillarás siempre", mencionó en su cuenta de Instagram. De acuerdo con un comunicado, el deceso del cantante se llevó a cabo cerca de las 13:30 horas, tiempo local, al interior de su apartamento en París, Francia. Se dice que fue tras sufrir una quinta crisis de epilepsia que le ocasionó un paro cardíaco. El también modelo murió en los brazos de su esposo a causa de un paro cardiaco. Andres Cuervo Andres Cuervo | Credit: Gabe Ginsberg/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantautor nació el 15 de abril de 1988 en Barranquilla, Colombia. En su niñez desarrolló su pasión por la música y la composición; lo cual, lo llevó a Estados Unidos con apenas 18 años, allí logró grabar un álbum llamado Tras de ti con Rudy Pérez; el cual, promocionó en México. Pese a ello, consideraba que su carrera comenzó en el año 2013, cuando lanzó el álbum Este soy yo, que lo catapultó al lograr durante 42 semanas la posición número uno de las lista de música en México. Su última producción musical fue el disco Bipolar que se estrenó en 2021. El cuerpo de Andrés Cuervo será trasladado, en días próximos, a Bogotá, Colombia, donde se llevarán a cabo los funerales pertinentes en compañía de su familia y amigos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el cantante colombiano Andrés Cuervo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.