Muere el actor y comediante Héctor Suárez El actor y comediante mexicano, que participó en telenovelas como Tierra de pasiones y Dame chocolate, falleció a los 81 años. La noticia fue confirmada por su hijo Héctor Suárez Gomís. Por Moisés González Image zoom Héctor Suarez Mezcalent El actor y comediante mexicano Héctor Suárez, quien construyó durante más de seis décadas una sólida y exitosa carrera en cine, teatro y televisión, falleció a los 81 años. La noticia fue confirmada por su hijo Héctor Suárez Gomís a través de las redes sociales. "A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández", reza el mensaje que compartió Gomís a través de su perfil de Instagram. "La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes", pidió la familia en el escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque por el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte, se sabe que el primer actor venía batallando desde hace varios años contra un cáncer. "Empezó siendo [cáncer] primero nada más en la vejiga. [A Héctor Suárez] le quitan la vejiga y la próstata y adiós cáncer. La vez pasada que estuvo aquí, después de muchas operaciones que ya venían desde antes, le quitaron un riñón. Diálisis no; va a tener una sonda ya para siempre [que reemplazará las funciones de la vejiga]", explicaba en septiembre del año pasado Gomís. Entre las decenas de telenovelas en las que participó Suárez se encuentra el exitoso melodrama de Telemundo Tierra de pasiones, donde dio vida a 'Chema', el padre de Gaby Spanic; o Dame Chocolate, donde interpretó a Juan Amado, abuelo de Génesis Rodríguez. Image zoom Héctor Suárez y Gaby Spanic en Tierra de pasiones Alexander Tamargo/Getty Images El fallecido actor concedió una de sus últimas entrevistas hace aproximadamente medio año, cuando fue abordado en el aeropuerto de la Ciudad de México por diferentes medios de comunicación. ¡Descanse en paz!

