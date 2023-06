Muere el actor mexicano Rubén Moya El 12 de junio de 2023, falleció Rubén Moya. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rubén Moya Credit: Rubén Moya Instagram El 12 de junio de 2023, falleció a los 62 años Rubén Moya Acosta. Fue la Asociación Nacional de Intérpretes, quien confirmó el deceso del actor, quien murió, justamente, cuando se celebra el Día Internacional del Doblaje, actividad con la que logró gran reconocimiento profesional . "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rubén Moya", escribió dicho gremio en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Actor de amplia trayectoria en el mundo del doblaje profesional. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI". De momento, se desconocen las causas del fallecimiento, debido a que su familia ha mantenido esta información reservada. Se desconoce si más adelante darán mayores detalles al respecto. Rubén Moya Credit: Rubén Moya Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este famoso nació en Guerrero, México. Con más de 30 años de trayectoria profesional, se dedicó a la locución, actuación y dirección de doblaje. Su voz grave le dio un sello personal que lo hizo muy atractivo para dar vida en idioma español a diversos famosos. Así, prestó su talento y voz a Morgan Freeman en la película Bruce Almighty. También lo hizo con otras celebridades como Arnold Schwarzenegger, Danny Glover y John Goodman. En el área de animación Rubén Moya Acosta fue la voz de He-Man en la serie del mismo nombre. En cine, se convirtió en la voz del Emperador Zurg en Toy Story 2 y el villano Kingpin en Hombre Araña: Un Nuevo Universo. Fue narrador y presentador del programa Terrores Nocturnos; conductor en Enigmas: el lado siniestro de la historia y voz en off de Los 25+, entre otros.

