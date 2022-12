Muere el actor de Broadway Quentin Oliver Lee a los 34 años Quentin Oliver Lee estuvo luchando por su vida y ahora se informa de su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 4 de diciembre de 2020, se dio a conocer que Quentin Oliver Lee falleció tras una larga batalla contra el cáncer de colon en etapa cuatro que padecía; tenía 34 años. La noticia de su muerte del actor de Broadway la dio a conocer su esposa Angie Lee Graham. "Quentin falleció en las primeras horas de la mañana. Fue el momento más hermoso de mi vida. Vi sus últimos suspiros, sostuve su mano con fuerza y ​​sentí que los latidos de su corazón se alejaban lentamente. Tenía una sonrisa en su rostro y estaba rodeado de sus seres queridos. Era pacífico y perfecto", mencionó Lee Graham en su cuenta de Instagram. "Fue un hombre increíble, esposo, padre, hijo, hermano, amigo, cantante, actor y discípulo de Cristo con gran fe en su Padre Celestial. Decir 'lo extrañaremos mucho' no refleja el alcance de las personas y comunidades que ha creado y tocado". En el mensaje incluyó a Samantha, la hija de ambos. "Si lo dejamos, nos hizo mejores personas", continuó. "Samantha y yo recibimos el apoyo y el ánimo de nuestras familias y nuestra propia fe. Por favor, comprenda si no respondo, pero confíe en que sus mensajes y su amor han sido leídos y sentidos. Con amor, Angie". Quentin Oliver Lee Credit: Walter McBride/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones sobre el deceso de también productor de teatro musical no se hicieron esperar. "La familia Phantom se entristece al enterarse del fallecimiento de Quentin Oliver Lee. Quentin lideró brillantemente nuestra gira por América del Norte en 2018. Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Quentin", mencionó la compañía de The Phantom Opera. "Oh mi corazón. Orando por la paz continua y el abrazo del cielo sobre toda la familia"; "Era un hombre amable y positivo que difundía luz dondequiera que estaba. Lamento mucho tu pérdida Ang. te amamos", fueron otros comentarios. Este actor de Broadway comenzó su carrera en 2007; formó parte de montajes como Handel's Messiah con Flagstaff Master Chorale, The Phantom Opera, Caroline, or Change. De momento, se desconoce cuándo y cómo se llevarán a cabo los funerales de Quentin Oliver Lee.

