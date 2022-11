Muere el actor mexicano Héctor Bonilla El actor mexicano Héctor Bonilla pierde la batalla contra el cáncer de riñón. Tenía 83 años Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Héctor Bonilla Héctor Bonilla | Credit: Mezcalent Tras una larga batalla contra el cáncer de riñón, esta tarde se dio a conocer el fallecimiento de Héctor Bonilla. Fue en el 2019 cuando el protagonista de cintas como entre otras, Un padre no tan padre, Una última y nos vamos y El hotel , dio a conocer publicamente que tenía cáncer. "Se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida", dijo Bonilla en marzo. "Pero no estoy angustiado ni estoy azotado; simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago: escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia sobre su muerte, fue confirmada a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de México. "La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer". Bonilla es considerado uno de los directores y actores más importantes del cine y teatro mexicano. Debutó 1962 en cine con la cinta Jóvenes y bellas y en 1967 en la televisión con la telenovela La casa de las fieras. Sus protagónicos en Rojo.. y El bulto catapultaron su trabajo a nivel internacional. Participó en más de 35 producciones televisivas y actuó en más de 80 obras de teatro Estuvo casado con la actriz Socorro Bonilla, posteriormente se divorciaron y años después se casó con la actriz Sofía Álvarez. Le sobreviven tres hijos: Leonor, Sergio y Fernando.

