Muere el actor Hardy Krüger, el primer alemán que conquistó Hollywood Tras participar en filmes durante la Alemania nazi, Hardy Krüger se mudó a Hollywood donde se consolidó profesionalmente. Este 19 de enero de 2022, murió Hardy Krüger a los 93 años de edad; si bien, la información la hizo pública su representante de prensa, no se revelaron las causas de su muerte. "Nuestro más sentido pésame a su esposa Anita, con quien estuvo felizmente casado durante 46 años, y a toda su familia", mencionó en un comunicado que fue retomado por la agencia EFE. El actor nació en Berlín, Alemania, el 12 de abril de 1928, pero desarrolló su carrera profesional en Hollywood y residía, desde hace muchos años en Palm Springs, California, donde falleció. Es considerado el primer "rostro alemán" que logró hacer carrera en la meca del cine. "Lo que queda es amor, respeto y mi más profundo deseo de que tu camino ahora sea más tranquilo y feliz. Allá en el otro lado. ¡Aquí ha caído el último telón en el escenario del mundo y el mundo se inclina ante ti, padre! Las palabras me fallan, como sucede a menudo cuando trato de describir algo que con demasiada frecuencia no se ha dicho. La vida me ha dado muchos momentos valiosos, lugares hermosos y encuentros conmovedores; pero lo que probablemente me ha moldeado e inspirado más ¡eres tú! Ahora la 'Caravana Krüger' sigue adelante… sin ti hasta que nos volvamos a encontrar algún día", mencionó su hijo Hardy Krüger jr. en su cuenta de Instagram. "Adiós mi amado padre". Hardy Krueger Credit: Christian Augustin/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus primeros pasos en el mundo histriónico fueron en su país de origen durante la época Nazi, donde incluso, a los 15 años, participó en una película de la propaganda de dicho régimen. Su lanzamiento a la fama fue gracias al filme bélico The one that got away, que realizó en 1957. También probó suerte como actor en Francia e Inglaterra. De 1945 hasta finales de la década de los 80 trabajó en más de 65 películas, donde compartió créditos con otros famosos como Claudia Cardinale, Sean Connery, Yul Brynner, Charles Aznavour, Cathérine Deneuve, James Stewart y John Wayne, por mencionar solo algunos. Entre las cintas que participo destacan Les dimanches de Ville D' Avray, Hatary y Sundays and Cybele, 1962; The flight of the Phoenix, 1965; El secreto de Santa Vittoria,1969; Barry London, 1975; A bridge too far, 1977, y The Wild Geese, 1978, entre otras. Hardy Kruger Credit: Keystone/Getty Images En 1970, Hardy Krüger inició su carrera como escritor y publicó más de una docena de libros. Estuvo casado en tres ocasiones, pero vivió por más de cuatro décadas con su última esposa, Anita Park. Tuvo tres hijos Christiane, Hardy y Malaika.

