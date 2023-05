Muere el actor argentino Gastón Tuset Si bien Gastón Tuset era de origen argentino, vivió en México hasta el día de su muerte el 1 de mayo de 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 1 de mayo de de 2023, falleció a los 80 años, en la Ciudad de México, Gastón Tuset. Si bien el actor es de origen argentino, fueron las asociaciones Nacional de Actores (ANDA) y Nacional de Intérpretes (ANDI) de México las encargadas de dar a conocer la noticia de su muerte, aunque no especificaron las causas. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Gastón Tuset, actor y director. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz", mencionó dicha institución en su cuenta de Instagram. "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Gastón Tuset. Actor y director con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Se le recuerda por su participación en telenovelas como Los ricos también lloran y Chispita", escribió por su parte la ANDI en la misma red social. "A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI". Gaston Tuset Gaston Tuset | Credit: Instagram/@andi_mexico SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Mi querido Don Gastón! Luz para su nuevo camino. Que en paz descanse"; "Aplausos hasta donde estés maestro. Gracias. Descanse en paz"; "Lo recordaré por siempre. Fue mi primer director de escena en el capítulo "Ave María" de La rosa de Guadalupe. Mis condolencias a su familia. Que en paz descanse", y "Una pérdida grande. Tuve el gusto de conocerlo. Descansa en paz Gastón", fueron algunas reacciones ante el fallecimiento del actor. Gastón Tuset nació el 19 de octubre de 1942 en Argentina. Tras trabajar como actor en su país natal, llegó a México a principios de la década de los 70, donde se desempeñó actuó en telenovelas como Viviana, Vivir un poco y Amor real, entre otras. Su último melodrama fue La sombra del pasado donde interpretó a Gilberto. También fungió como director en el programa La rosa de Guadalupe y en los melodramas Las dos caras de Ana, Pablo y Andrea, y Amar otra vez, por mencionar solo algunas.

