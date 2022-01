Muere el actor francés Gaspard Ulliel en un terrible accidente La estrella del cine que aparecerá en la próxima cinta de Marvel, ‘Moon Knight’, tenía 37 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor francés Gaspard Ulliel, protagonista de la popular cinta 'It's Only the End of the World', y personaje clave en la película a estrenarse de la franquicia Marvel, 'Moon Knight', ha muerto a los 37 años de edad. Lo que se suponía fuera un divertido día esquiando en los Alpes Franceses, terminó en un trágico accidente para uno de los actores jóvenes más reconocidos de Francia. Ulliel se encontraba disfrutando de las icónicas montañas de la región de Saboya este martes, cuando chocó contra otro esquiador en una intersección entre dos pendientes, reportó la agencia noticiosa AFP. El violento impacto le causó daño cerebral, por lo que fue inmediatamente helitransportado a un hospital cercano. Hasta el momento, se conoce que el joven no portaba un casco protector y que estaba inconsciente cuando llegó el equipo médico a auxiliarlo, según el diario francés Le Dauphiné Libéré. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a reportes, las autoridades correspondientes continúan investigando el incidente, informó la revista Variety. A lo largo de su carrera, Ulliel se ganó al público no sólo por su talento en una vasta lista de galardonadas películas, sino por su elegante y amigable personalidad frente a las cámaras, que lo llevó a incursionar en el modelaje, convirtiéndose en la cara de la prestigiosa fragancia masculina Blue de Chanel. Jury : Photocall - Gerardmer Fantastic Film Festival Gaspard Ulliel | Credit: Photo by Francois G. Durand/WireImage En el 2008, posó junto a Kate Moss en la campaña de temporada de la marca Longchamp. Su vínculo con la moda lo llevó a dar una inigualable personificación del icónico diseñador Yves Saint Laurent, en la biopic del reconocido director Bertrand Bonello. Pero sin duda, fue su protagónico en la película 'It's Only the End of the World' lo que lo catapultó a nivel mundial. "Gaspard pertenecía a esta nueva generación de actores que estaban formando el cine francés del mañana. Sabía cómo elegir sus personajes y formó su carrera, la cual cumplió cada promesa", expresó el director del Festival de Cine de Cannes, Thierry Fremaux, de acuerdo a Variety. "Cada aparición en la alfombra roja, desde 'La Princesa de Montpensier' a 'It's Only the End of the World', ilustraba su presencia, discreta y llena de amabilidad. Era igualmente brillante y talentoso. Daba mucho y siempre lo recordaremos". Entre sus últimos trabajos está su participación en la próxima película de la franquicia Marvel 'Moon Knight', al lado del actor Oscar Isaac, que está supuesta a estrenarse a finales del mes de marzo. Le sobreviven su hijo Orso, de 6 años y su novia Gaelle Petri. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el actor francés Gaspard Ulliel en un terrible accidente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.