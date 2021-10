Muere el famoso actor de telenovelas Miguel Palmer El actor mexicano Miguel Palmer, conocido por su trabajo en telenovelas como Los ricos también lloran y Marimar, murió a los 78 años de edad en la Ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el pasado mes de abril, se reportó que Miguel Palmer había sido ingresado en un hospital tras ser encontrado en su casa y bajo condiciones complicadas de salud. El actor fue diagnosticado con una afección conocida como megacolon tóxico. Poco después, su hija Valeria denunció maltrato por parte de la pareja sentimental en contra del intérprete de Gustavo Aldama en la telenovela Marimar. Ahora, tras varios meses de encontrarse en el nocosomio se dio a conocer el deceso del actor, quien falleció a causa de tres infartos en la Ciudad de México. "Bye pa' [papá], encuentra tu luz. Me quedo en este plano con la inyección de amor que me dejas en el alma y las entrañas. Ya descansa el mejor padre del mundo. Comienza una nueva historia para ti. Hasta siempre pa'", mencionó Valeria en su cuenta de Facebook. Acompañó el mensaje con la imagen de un ángel con una vela. Por su parte, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también confirmó la noticia. "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Miguel Palmer", escribieron en la cuenta oficial de Instagram. "No sabía qué dolor tan fuerte era perder un padre. Creo que va a hacer teatro clásico en el cielo", agregó la hija en el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca) Miguel Palmer Credit: Miguel Palmer Fans Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Actor con una amplia trayectoria, es recordado por telenovelas como Los ricos también lloran, Marimar, Amigas y rivales o Dos Hogares, agregaron. "A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI". Miguel Palmer Miguel Palmer | Credit: IG/Novela Miramar Miguel Ángel Palomera Gonzali inició su carrera profesional, a los 17 años de edad, como actor de radionovelas. Posteriormente, realizó trabajos para cine y teatro. En 1968, debutó en televisión con el melodrama Remolino de pasiones. También actuó en 28 telenovelas más como Mundo de juguete, Leona Vicario, El maleficio, Senda de gloria, Los ricos también lloran, entre muchas otras. En 1983 ganó el premio TVNovelas por su trabajo como Mejor villano en Al final del arco iris. Su última participación en la pantalla chica fue, durante 2014, en la teleserie Señora Acero. Además de Valeria, le sobrevive su hijo Miguel Ángel.

