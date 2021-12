Muere el actor mexicano de doblaje Herman López A los 60 años, Hermán López falleció en la Ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 19 de diciembre de 2021, murió Herman López a los 60 años en un hospital de la Ciudad de México. De acuerdo con la familia del actor de doblaje, la causa de su deceso fueron complicaciones tras someterse a una cirugía de columna, el pasado mes de agosto; si bien, se había reportado que la intervención fue exitosa, la recuperación tuvo complicaciones. "Después de semanas la herida no cicatrizó y se complicó con una infección que lo llevó a terapia intensiva", mencionó la familia hace unos días en la cuenta de Facebook de López. "Aunque había estado controlado, los últimos días han sido desafiantes para su estado de salud", agregaron. "Por el momento se encuentra sedado para controlar factores de riesgo, aplicar tratamientos que lo estabilicen y lograr su pronta recuperación". Justamente, los parientes de quien interpretara la voz de Otto Mann en la serie animada Los Simpson, fueron los encargados de dar a conocer la noticia. "Con profundo dolor Norma Iturbe Guevara, Pao Pao Ma, Perla Isa les comunicamos que el día de hoy trascendió un gran esposo, papá, compañero, amigo, ser humano único", mencionaron la esposa e hijas de López, respectivamente, en su cuenta de Facebook. Herman López Credit: Herman López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Actor de doblaje, teatro y televisión, americanista de hueso colorado, biker por pasión, guerrero de vida y un gran ejemplo de lucha", comentaron. "¡Dios lo tenga en su gloria! Descansa en paz Herman López. La Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), también se pronunció ante este fallecimiento. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Herman López, gran actor y director de Doblaje. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y la Especialidad de Doblajes. Descanse en paz", mencionó en su cuenta de Instagram. Herman López Con su voz, el actor encarnó a personajes como Marlin de la película Buscando a Nemo, el Alcalde Saltadilla de Las chicas superpoderosas. También fue la voz oficial en español de actores como Don Chedle, Eugene Levy, Mike Mayers, Stephen Rea, entre muchos otros. Realizó más de doscientas cincuenta películas, más de 30 series de televisión, poco más de una decena de documentales y diversos reality shows. También fue director de doblaje y como actor participó en una serie de películas y programas de televisión. Su último trabajo fue en el melodrama Te acuerdas de mí.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el actor mexicano de doblaje Herman López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.