Muere el actor, cantante y compositor cubano Zamorita El conocido actor cubano Zamorita, quien hizo su carrera en México ha fallecido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 30 de noviembre de 2022, se dio a conocer la muerte de Jorge Zamora Montalvo, mejor conocido como Zamorita. De momento, no se han dado mayores detalles sobre la causa de su fallecimiento, aunque se sabe que tenía 94 años. Fueron la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes las encargadas de confirmar el deceso del actor, cantante y compositor. "La Asociación Nacional de Actores La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Jorge Zamora Montalvo Zamorita miembro de nuestro sindicato", mencionó la institución. ".Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz". "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Jorge Zamora Zamorita. El actor de origen cubano destacó en programas como Chispas de chocolate, Los Polivoces y otras producciones al lado de Germán Valdés Tin Tan, como Tin-Tan el hombre mono (1963) o Tintansón Cruzoe (1965). También fue compositor de temas como 'Bómboro Quiñá Quiñá', interpretado por la Sonora Santanera, comentó por su parte la ANDI. "A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI". Zamorita Zamorita | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zamorita nació en La Habana, Cuba, donde realizó sus estudios. En 1948, debutó como actor. Se mudó a México donde realizó una importante carrera profesional. Jorge Zamora Zamorita se lanzó como compositor con la canción "Mi adversidad". Trabajó en más de treinta películas tales como Las aventuras del guardián, Vivir de sueños, El crepúsculo de Dios y El negocio del odio. Trabajó en diversos programas de televisión y melodramas como Rebelde, Destilando amor y Mi querida Isabel, entre otras.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el actor, cantante y compositor cubano Zamorita

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.