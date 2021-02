Close

Fallece estrella de Hollywood Christopher Plummer a los 91 años El legendario actor Christopher Plummer, ganador del premio Oscar y estrella de la película The Sound of Music, murió a los 91 años. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El icónico actor Christopher Plummer, ganador del premio Oscar, murió a los 91 años, reporta People. La estrella de la película Knives Out, quien actuó junto a Ana de Armas en este drama de suspenso, también es conocido por su rol del Capitán Von Trapp en el musical The Sound of Music y exitosas películas como A Beautiful Mind y Malcom X. "Chris fue un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión", dijo su gran amigo y manager Lou Pitt a Variety, recordando el gran sentido del humor y la caballerosidad del actor. "A través de su arte y de su humanidad, él tocó los corazones de todos". Nacido en Toronto, Plummer dejó su carrera como pianista para entregarse al teatro. Actuó en varias obras de Shakespeare antes de unirse al estelar elenco del musical The Sound of Music junto a Julie Andrews. Su actuación en las tablas lo hicieron merecedor de dos premios Tony y recibió dos premios Emmy por su labor en la pantalla chica. En el 2012 ganó el premio Oscar a mejor actor por su rol en Beginners, en el que hace el papel de un hombre enfermo, quien en su vejez le revela a su hijo que es homosexual. Sus personajes siempre eran memorables e inspiraron a múltiples generaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: (Steve Granitz/WireImage) Plummer se casó tres veces. Su primera esposa fue la actriz Tammy Grimes, la segunda fue la periodista Patricia Audrey Lewis y su viuda es la actriz y bailarina Elaine Taylor. También es padre de la actriz Amanda Plummer, recordada por su actuación en Pulp Fiction. La actriz cubana Ana De Armas compartió un mensaje en Instagram recordándolo. "Tengo el corazón roto mi querido Chris. Siento tu pérdida muy profundamente. Que afortunada fui de tenerte a mi lado en la que ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera. Gracias siempre por tu risa, tu calidez, tu talento", expresó. "Siempre pensaré en ti con amor y admiración". Que en paz descanse.

Fallece estrella de Hollywood Christopher Plummer a los 91 años

