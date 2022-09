Muere la popular drag queen Cherry Valentine a los 28 años La participante del programa RuPaul’s Drag Race UK falleció “trágicamente”, el pasado domingo, anunció su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El joven George Ward, mejor conocido como la popular drag queen Cherry Valentine, falleció a los 28 años. La familia de la joven estrella de televisión - que se alzó a la fama tras su participación en el programa RuPaul's Drag Race UK – reveló que murió trágicamente el pasado domingo, reportó People. "Es con el corazón desgarrado y la tristeza más grande que les informamos que nuestro George – Cherry Valentine – trágicamente ha muerto", anunció la familia a través de un comunicado. "Esto será un profundo shock para la mayoría de la gente y entendemos que no existe una manera fácil de anunciarlo. Como su familia, aún estamos procesando su muerte y nuestras vidas jamás serán igual". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cherry Valentine Cherry Valentine | Credit: Steven Paston/PA Images via Getty Images El comunicado no menciona la causa de muerte, por lo que aún se desconocen las circunstancias sobre el incidente. "Sabemos lo mucho que es amado y cuántas vidas inspiró y tocó. Todo lo que pedimos es su paciencia y oraciones en este momento. Te amamos George", continuó el comunicado. El joven se presentó ante el mundo como Cherry Valentine en la segunda temporada del reality del afamado drag queen RuPaul. Desde entonces, acumuló miles de seguidores que admiraban su trabajo, valentía y belleza, a través de las redes sociales. Sin temor, Ward se enfrentaba a sus detractores, asegurando que haberse certificado como enfermero para la salud mental le ayudaba a entender mejor a la sociedad. "Para aquellos que dicen que no llevo suficiente tiempo haciendo drag, vean. Lo he hecho lo necesario. Cherry Valentine es todo. Es glamour, obscuridad, gótica", dijo durante una presentación en el reality. "No soy simplemente una drag queen. Me certifiqué como enfermera para la salud mental en el 2015. Creo que eso me puso en una posición para poder entender a la gente un poco más, si eres una drag queen, trabajas con gente y no entiendes a la gente, debes ir más allá".

