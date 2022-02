Muere Dora Cadavid, actriz de la telenovela "Yo soy Betty, la fea" Aquí todos los detalles sobre el fallecimiento de la intérprete de Inesita en este famoso melodrama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 31 de enero de 2022, falleció Dora Cadavid en la clínica Shaio de Bogotá, Colombia. La causa de la muerte de la actriz fue una deficiencia pulmonar, según dieron a conocer sus sobrinas, las también actrices, María Cecilia y Ana Cristina Botero, a los medios de comunicación locales. La intérprete de Inesita en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, tenía 84 años. En 2018, dio a conocer la razón de irse a vivir a un hogar para personas de la tercera edad, debido a que consideraba que estaba envejeciendo y "por la edad uno no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser una carga para nadie". Sin embargo, contaba con el apoyo de su familia. Considerada en su natal Colombia como una "artista polifacética", Cadavid fue locutora de radio y cantante. Inició su carrera en radio declamando poesía en el programa local La voz de Antioquia. Gracias a este trabajo, fue descubierta por el productor Fausto Cabrera, quien la ayudó a debutar en el montaje teatral Doña Inés vuelve al convento. En televisión, realizó su primera telenovela titulada Espectros. Participó en un total de 35 melodramas entre los que destacan Bodas de sangre, Te voy a enseñar a querer, Café con aroma de mujer y Victoria, entre otras. Su último trabajo en este género fue La ley del corazón. Dora Cadavid Credit: Luis Mesa Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También realizó diversas obras de teatro y tres películas de nombre Cumbia, El trato y El amor en los tiempo de cólera. La actriz se casó en dos ocasiones. Su primer esposo fue Ricardo Valenzuela, un joven chileno a quien conoció a los 19 años y con el que contrajo nupcias a los 20 días de haberlo conocido. Su segundo marido fue el artista argentino Roberto Pancera y el tercer y último marido, José Luis Córdoba, de origen chileno también y seis años menor que ella, quien falleció trágicamente. Tuvo un hijo Moisés Cadavid, el cual murió en 2012 por cáncer de páncreas. Muchos famosos se han pronunciado ante la muerte de Dora Cadavid; entre ellos, Ana María Orozco, quien le ha dedicado diversos mensajes y fotos. "La Reina del cuartel, nuestra Inesita. La gran actriz Dorita Cadavid. Descansa en paz. Siempre estarás en nuestros corazones", mencionó en su cuenta de Instagram. Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda y Julián Arango, entre otros, se pronunciaron ante su deceso.

