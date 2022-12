Muere de forma trágica el DJ tWitch Boss, del show de Ellen DeGeneres, a los 40 años El también bailarín y estrella de TikTok acaba de celebrar el noveno aniversario de bodas con su esposa Allison Holker, con la que tenía tres hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephen tWitch Boss, el famoso DJ y bailarín del programa de televisión de Ellen DeGeneres, se quitó la vida este martes en Los Ángeles, según People. De acuerdo al portal de noticias TMZ, la esposa del artista, Allison Holker, llegó a una estación de policía el martes desesperada porque tWich se había ido de la casa sin su automóvil, lo cual le pareció sospechoso. Posteriormente, las autoridades recibieron una llamada reportando disparos en un hotel. Al llegar al lugar encontraron al DJ con una herida de bala autoinfligida. "Es con el mayor pesar que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó", dijo a People Holker, de 34 años en un comunicado. "Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans". DJ tWitch Credit: Photo by Robin L Marshall/WireImage "Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo seguirá sintiéndose", continuó. "Estoy seguro de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos". tWich saltó a la fama como concursante en The Wade Robson Project de MTV antes de convertirse en finalista en Star Search. También compitió en el concurso de baile So You Think You Can Dance en 2008, terminando la temporada 4 como subcampeón. En 2014, Boss se unió a The Ellen DeGeneres Show como DJ invitado. Eventualmente se convirtió en un elemento permanente y pasó a ser coproductor ejecutivo en 2020. Fuera del programa compartía constantemente en sus redes sociales vídeos de bailes junto a su esposa e hijos: Weslie, de 14 años; Maddox, de 6 y Zaia, de 3.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere de forma trágica el DJ tWitch Boss, del show de Ellen DeGeneres, a los 40 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.