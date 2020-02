Muere a los 29 años la influencer puertorriqueña Darleen Savir Este jueves por la mañana falleció a los 29 años la influencer y diseñadora puertorriqueña Darleen Savir. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este jueves falleció a los 29 años la influencer puertorriqueña Darleen Savir. Así se confirmó en las redes de la diseñadora y confirmado en medios locales, incluyendo Telemundo Puerto Rico. La causa de su fallecimiento deriva de su padecimiento de cáncer del hígado, cuyo diagnóstico la llevó a crear el movimiento #LuchaLinda, por medio del cual documentaba su padecimiento y creaba conciencia sobre el mismo. “Por tu vida pasaron muchas personas y tu no dejaste pasar la oportunidad, el 100% de las veces le dejaste saber a quien estaba allí ‘Aquí no está pasando nada.’ Inspiraste a muchas personas a ponerse de pie y a luchar. Que brille para tí la luz eterna y siempre serás nuestra #luchalinda”, se dijo en el post donde se comunicaba su fallecimiento. “Más tarde le daremos información sobre los actos fúnebre”. Una de las últimas fotos de la diseñadora, al salir del hospital y publicada a inicios de esta semana: SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En 2019 Savir fue diagnosticada con cáncer del colon con metátasis en el hígado y abdomen. En sus redes, la influencer se dedicó a compartir su proceso y reveló que inicialmente le habían dado solo unas semanas de vida. “A mis 29 años jamás había estado tan concentrada para poder respirar”, expresó por medio de Instagram en la víspera de Acción de Gracias, posando desde su cama de hospital. “Y en cuanto a mi edad, si pienso cual sería mi deseo de Acción de Gracias, fuera posiblemente en otros años dormir hasta tarde porque estaría libre del trabajo o enfocada en qué ropa me pondría. Hoy solo quiero que llegue ese día y pasarlo en felicidad juntos amos seres queridos, darle de comer a los mas necesitados y darle gracias a Dios nuevamente. #Luchalinda esta luchando por su vida, con amor y valentía”. El sensible fallecimiento recuerda la muerte hace casi dos años de la influencer dominicana Kyrzayda Rodríguez, quien por más de 15 años mantuvo su blog de moda, belleza y estilo de vida. A sus 40 años, la madre de dos era una apasionada del ejercicio y la vida saludable. También sucumbió ante el cáncer. Advertisement

