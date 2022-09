Muere inesperadamente actor y director de telenovelas colombiano: momentos antes había pronunciado emotivo discurso de despedida Ariosto 'Toto' Vega, acababa de aparecer en el escenario del Festival de Cine Verde en Colombia; minutos después se derrumbó y falleció. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toto Vega Toto Vega | Credit: Instagram/@toto_vega Ariosto Vega, un actor y director colombiano reconocido por su trabajo en de cine y televisión falleció esta madrugada de manera repentina tras sufrir un infarto fulminante. Increíblemente antes de fallecer, Toto Vega —como se le conocía artísticamente,— acababa de pasar por el escenario de un festival de cine donde había pronunciado un discurso con una emotiva despedida. Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes 26 de septiembre cuando el director de telenovelas como La mujer doble y Los Reyes —del 2005, con Daniel Arenas— descendió del escenario del doceavo festival de Cine Verde, que se llevó a cabo en Barichara, departamento de Santander, en Colombia. El también actor participaba en la clausura de dicha celebración fílmica y tras su discurso en el lugar se hizo un llamado de atención a los asistentes dando aviso de un desmayo y solicitando asistencia médica. Posteriormente se supo que la persona afectada era el creador del encuentro fílmico. Citando fuentes de dicho festival Noticias Caracol informó que la causa de muerte fue un infarto fulminante. Tristemente, en su discurso final, Toto Vega agradeció a su mujer, Nórida Rodríguez, por el apoyo a su carrera. La pareja era la cofundadora de dicho festival y juntos se encargaban de su dirección. Toto Vega captado en el escenario del festival junto con su mujer, momentos antes de su fallecimiento: En un mensaje emitido por sus organizadores se lamentaba el fallecimiento del creador con reacciones inmediatas de celebridades colombianas como las actrices de telenovela Lorena Meritano y Natasha Klauss. IG festivercol Credit: IG/festivercol SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha fuente, Ariosto Vega y Nórida Rodríguez llevaban aproximadamente 20 años juntos y eran una de las parejas más respetadas del medio. Su último trabajo fue la serie MalaYerba (Starz) al lado de Carolina Gaitán y Juan Pablo Urrego. Que en paz descanse.

