Muere a los 90 años Desmond Tutu, el arzobispo sudafricano y premio Nobel de la Paz Símbolo clave en la lucha contra el aparheid en Sudáfrica, fallecía en Ciudad del Cabo después de que fuera hospitalizado a principios de diciembre por una infección. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos le recuerdan por el emotivo encuentro que Desmond Tutu tuvo con Meghan Markle y el príncipe Harry para presentarle a su hijo Archie en 2019. Pero el nombre de este arzobispo representa mucho más en las historia no solo de Sudáfrica, sino también del mundo. El que fuera reconocido como Premio Nobel de la Paz en 1984, entre otras cosas, por su lucha contra el aparheid en Sudáfrica, fallecía a los 90 años en Ciudad del Cabo, tal y como lo ha anunciado este 26 de diciembre Cyril Ramphosa en un comunicado. "La muerte del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro episodio de duelo nacional en la despedida a una generación de destacados sudafricanos que nos han entregado una Sudáfrica liberada", ha expresado Ramaphosa en un escrito oficial emitido por el gobierno, Desmond Tutu Desmond Tutu | Credit: (Photo by RODGER BOSCH/AFP via Getty Images) Su salud se encontraba débil desde hace unos meses, pero fue a comienzos de diciembre que le fue detectada una infección que le llevó directamente al hospital y de la que no puedo recuperarse. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El arzobispo será recordado por siempre esbozar una sonrisa y asomarse a las causas más nobles en los tiempos más oscuros. Junto a Nelson Mandela no se rindió hasta conseguir que su nación lograra la democracia y, sobre todo, se mantuviera y fuese cuidada una vez conquistada. Además, se implicó en eventos delicados de política internacional siempre con el fin de alcanzar la paz y la resolución de conflictos. Por ejemplo, se pronunció abiertamente sobre el proceso de paz en el País Vasco e instó a ETA, banda terrorista en España, a poner un alto al fuego. Príncipe Harry y Desmond Tutu Príncipe Harry y Desmond Tutu | Credit: (Photo credit should read SCHALK VAN ZUYDAM/AFP via Getty Images) Ni su enfermedad de niño, la poliomielitis, ni la ausencia de recursos económicos en su casa, evitaron que se ordenase como sacerdote de la Iglesia anglicana a los 30 años, estudiara y se convirtiera en profesor en el Reino Unido antes de establecerse definitivamente en Johannesburgo en 1975. Allí fue que arriesgó su vida en su lucha pacífica por la libertad de su pueblo. "El apartheid, el desarrollo separado o como se llame, es malvado... Es anticristiano y antibíblico. Si alguien me demuestra lo contrario, quemaré mi biblia y dejaré de ser cristiano", explicó Tutu en uno de sus muchos discursos contra el apartheid en 1982. Apenas dos años después se alzó con el Premio Nobel de la Paz y fue proclamado arzobispo, convirtiéndose así en la primera persona negra en tener un cargo de esta envergadura en la Iglesia anglicana sudafricana. Bono, Desmond Tutu Credit: Michelly Rall/Getty Images Hoy, millones de personas lloran a la vez que celebran su vida, una que hasta sus últimos suspiros estuvo al servicio de los más necesitados, la justicia y la libertad. Descanse en Paz.

