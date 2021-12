Muere a los 33 años Demaryius Thomas, leyenda de los Denver Broncos y campeón de la Super Bowl La triste noticia la daba la NFL a través de un comunicado en Twitter. La policía investiga su caso después de que el cuerpo del exjugador de los Broncos Denver fuera hallado sin vida en su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Demaryius Thomas, el que fuera jugador estrella de los Denver Broncos, además de campeón de la Super Bowl, ha muerto a los 33 años tal y como ha dado a conocer la National Football League en un comunicado en Twitter. "La familia de la NFL lamenta la trágica pérdida de Demaryius Thomas y expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos", lee el escrito en la cuenta oficial. Según las primeras informaciones ofrecidas por la policía, el jugador fue hallado sin vida en su casa de Rosswell, Georgia. Aunque todo apunta a una posible enfermedad que padecía desde hace años, no hay confirmación. CNN informó que el agente Tim Lupo del Departamento de Policía de Roswell les confirmó que el fallecimiento se debió a un problema médico. Demaryius Thomas Demaryius Thomas | Credit: (Photo by AAron Ontiveroz/The Denver Post via Getty Images) Además de la NFL, sus compañeros de los Denver Broncos y otros muchos colegas de profesión, le despidieron con sentidas dedicatorias en las redes recordando la gran persona y el maravilloso jugador que fue en el campo. "Estamos devastados y con el corazón completamente roto", arrancó el mensaje de su equipo de cabecera. "La humildad, la calidez, la amabilidad y la sonrisa contagiosa de Demaryius siempre serán recordadas por quienes lo conocieron y amaron", concluían con emoción. Thomas dedicó gran parte de su empeño profesional a los Denver, con los que se alzó con dos campeonatos de la AFC, la Super Bowl en 2015 y 4 pro Bowls con sus compañeros. El jugador ocupa el segundo lugar en yardas y touchdowns de todos los tiempos de los Broncos, sólo por detrás de Rod Smith. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de su impecable desempeño en su equipo de toda la vida, pasó a los Houston Texans en 2018 y finalizó su carrera en las filas de los New York Jets. El pasado mes de junio anunciaba su retiro definitivo de la NFL con un carrerón a sus espaldas y el reconocimiento de los amantes de este deporte. Que Descanse en Paz, leyenda.

