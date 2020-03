"Lo más triste es que tenga que emprender ese viaje solo y aislado": Muere de coronavirus el padre del actor de Mi marido tiene más familia Carlos Madrigal El actor de origen español reconoció que ‘es duro no poder hacerle una despedida digna’ a su padre debido al estado de alarma en el que se encuentra su país España. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus COVID-19 ya se ha cobrado la vida de más de 2 mil personas en España, entre ellos el padre del actor de telenovelas mexicanas Carlos Madrigal, quien este martes dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales. “Mi padre fue un guerrero, un superhéroe, como esos que veía en los cómics cuando era pequeño. Contigo no pudo ese accidente de tráfico en el que quedaste atrapado entre dos camiones y te dejó en coma durante dos semanas con las costillas rotas y múltiples heridas, contigo no pudo la caída de un tejado a 15 metros de altura, no pudo la cogida de aquel toro en los encierros, ni una electrocución durante más de 30 segundos con unos cables de alta tensión, dos infartos, la rotura de la cadera, ni tan siquiera la gripe A. Tuvo que venir una pandemia mundial para poder contigo”, compartió Madrigal, quien dio vida a Vicente en la exitosa telenovela de Televisa Mi marido tiene más familia. El actor de origen español, que ha participado en otras exitosas ficciones como El Chema (Telemundo), Hasta el fin del mundo (Televisa) y De que te quiero te quiero (Televisa), lamentó no poderse despedir de su progenitor debido al estado de alarma en el que se encuentra el país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Lo más triste de toda esta situación que está afectando a España y al mundo en general es que te digan que un ser querido va a fallecer y no puedas pasar con él esos últimos momentos, cogerle de la mano antes de su partida, y tenga que emprender ese viaje solo y aislado, cuando él reclama poder ver a su familia una vez más”, escribió. Madrigal, que ha desarrollado toda su carrera durante la última década entre México y Estados Unidos, reconoció que ‘es duro no poder hacerle una despedida digna’ a su padre ‘cómo él se merecía’. “Pero lo más duro es no poder sentir el abrazo cálido de tus familiares y amigos en estos difíciles momentos”, se sinceró. Advertisement

