Muere a los 39 años el actor Darren Kent, inolvidable en la serie Game of Thrones El actor también figuró en producciones como Shameless y Snow White And The Hustmen. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Darren Kent Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Darren Kent, un destacador acto británico que participó en la popular serie Game of Thrones ha fallecido a los 39 años, según confirman este martes fuentes en Londres. "Es con profunda tristeza que tenemos que comunicarles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció apaciblemente este viernes", se dijo en un mensaje emitido por Carey Dodd Associates a través de la plataforma X —antes llamada Twitter— . "Sus padres y mejor amigo estuvieron a su lado. Nuestros pensamientos y nuestro amor están con su familia en estos momentos difíciles. E.P.D. mi amigo". "Darren no solo era un actor, director y escritor talentoso, sino que realmente era una de las personas más amables que he tenido el placer de conocer", se dijo en otro mensaje publicado en Instagram. "Fue un privilegio y un placer haber sido parte de su viaje". El actor nacido en Essex, Inglaterra, tenía 39 años, según confirmó Samantha Dodd a la cadena CNN. La causa de su muerte no ha trascendido, pero según fuentes el actor batalló con osteoporosis, artritis y una enfermedad sumamente rara de la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre sus créditos se encuentran la serie Shameless, la cinta Mirrors —al lado de Kiefer Sutherland— y Snow White and the Huntsman. Así como su inolvidable papel como pastro de cabras en GOT en un capítulo del 2014. En su tierra natal participó en los shows Community y EastEnders, de la cadena BBC. En paz descanse.

