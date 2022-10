Muere madre de Los Tigres del Norte Consuelo Angulo de Hernández, madre de los integrantes de los Tigres del Norte, falleció ante la ausencia de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta madrugada del 23 de octubre de 2022, falleció Consuelo Angulo de Hernández, madre de Jorge, Luis, Hernán y Raúl Hernández, integrantes de Los Tigres del Norte. La señora se encontraba en Baja California, México, donde habitaba desde hace un tiempo tras sufrir los malestares propios de su avanzada edad. De hecho, momentos antes del deceso, diversos medios de comunicación locales informaban que la matriarca estaba grave de salud. Fueron los cantantes quienes dieron a conocer la noticia cuando ofrecían un concierto en Querétaro. "Vamos a hacer un paréntesis. Esta noche tenemos un nudo en la garganta y en el corazón", mencionó Hernán durante la presentación que ofrecían al público del Estadio Olímpico en dicha ciudad azteca. "Nos acaban de avisar que nuestra madre falleció. Se siente un poco raro tener que cantar". Los asistentes le dieron todo su apoyo a la famosa agrupación; la cual, no dudó en seguir adelante con el espectáculo que, justamente, le dedicaron a quien les diera la vida. "Vamos a seguir adelante con las canciones, si escuchan por ahí lágrimas que salen, pues nos disculpan", agregó por su parte Jorge. "[Nuestra madre] nos decía 'el público es primero'. Siempre nos lo dijo, así es que vamos a seguir en honor a ella esta noche". Los Tigres del Norte The 21st Annual Latin GRAMMY Awards - Show Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron ante esta noticia con mensajes de apoyo y reconocimiento a su profesionalismo. "Los amamos. Ayer cantaron con el corazón roto y el alma por los suelo pero cantaron y eso es admirable"; "Mi más sentido pésame para toda la familia"; "Los acompaño en su dolor, les mando un fuerte abrazo y agradezco cada minuto poder verlos anoche, fue un placer", y "Si antes los admiraba y cantaba sus canciones ahora es el triple por su gallardías y valentía de continuar encontrándose hecho pedazos", fueron algunos comentarios. Los Tigres del Norte se trasladaron a ver a su madre y tras los funerales continuarán con sus conciertos, según se ha informado.

