Fallece de coronavirus el conductor venezolano Dave Capella Después de un mes luchando contra el virus en el hospital, el animador de Venevisión perdía la vida este sábado, días después que su padre. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo de la televisión venezolana se viste de luto tras el fallecimiento de Dave Capella, el querido presentador de Venevisión. Este sábado el animador perdía una ardua batalla contra el coronavirus que le llevó al hospital junto a sus padres a finales de febrero. Su progenitor Ulises fallecía hace una semana al no poder contra dicha enfermedad y su hijo lo hacía apenas unos días después. Así lo anunciaron periodistas del país y el canal para el que trabajó tantos años. "La gran familia de Venevisión, la junta directiva, personal ejecutivo y empleados cumplen con el penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero de labores Dave Capella. Nuestro ancla y animador de Portadas falleció el día de hoy. Paz a su alma", leía el comunicado del canal. Yerardy Montoya, novia del presentador, también confirmaba su fallecimiento en un mensaje lleno de dolor pero también de amor hacia el que ha sido su pareja y cómplice de vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre estarás conmigo. Siempre te recordaré de la mejor manera. Siempre, siempre, siempre te amaré. Gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo", escribía, entre otras muchas cosas. Quien todavía permanece en el hospital es su madre Alicia, también contagiada y en pie de lucha contra esta enfermedad que se ha llevado a su esposo y a su hijo. Que En Paz Descansen.

Share options

Close Login

View image Fallece de coronavirus el conductor venezolano Dave Capella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.