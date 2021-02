Close

Muere concursante de La Academia El cantante y actor Lolo Jiménez perdió la vida tras permanecer varios días en el hospital. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo del espectáculo se sigue vistiendo de luto. En esta ocasión, se dio a conocer que Eduardo Jiménez, mejor conocido como Lolo Jiménez, perdió la vida tras complicaciones con COVID-19. El participante de la octava generación de la La Academia fue contagiado con el virus y, tras permanecer por varios días en un hospital, falleció este 16 de febrero. "Descanse en paz, el actor y cantante Lolo Jiménez", escribió el periodista David Martínez en u cuenta de Twitter. "Quien permaneció varios días intentando en un hospital, luchado por su vida contra el COVID-19". Por su parte, el comediante y actor mexicano Eduardo España expresó su pesar ante la lamentable pérdida. "Estoy impactado. Me entero con mucha tristeza y no lo puedo creer. Q.E.P.D. el joven actor Lolo Jiménez. Querido Lolo: Un abrazo hasta el cielo", mencionó en la misma red social. Tras su participación en la también conocida La Academia Bicentenario, que se transmitió del 12 de septiembre al 19 de diciembre de 2010, Jiménez se desarrolló profesionalmente como actor, cantante. Realizó diversas obras de teatro musical como parte del elenco de OCESA y de montajes del proyecto conocido como Teatro en corto. Image zoom Credit: Lolo Jiménez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se desempeñó como profesor de artes escénicas para niños y jóvenes, ya que siempre mostró su real interés por ayudarlos a desarrollar su talento en canto, baile y actuación, pero sobre todo para cada alumno se convirtiera en "un excelente ser humano". Otros amigos y colegas del exacadémico también se han pronunciado ante su inesperada partida. A Lolo Jiménez sobrevive un hijo.

