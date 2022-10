Muere concursante de American Idol a los 23 años El talentoso cantante Willie Spence, que quedó finalista en el conocido concurso American Idol, perdió la vida la tarde de este martes en Tennessee. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El talentoso cantante Willie Spence, finalista del popular reality musical American Idol, falleció en un accidente automovilístico durante su visita al estado de Tennessee. Tenía 23 años. La cantautora Katharine McPhee confirmó la noticia a través de sus historias en Instagram. "He recibido noticias trágicas esta noche", escribió junto a un vídeo de su primer encuentro con el joven. "El dulce @williespenceofficial ha muerto en un accidente de auto. A tan solo 23 años. La vida es tan injusta y nada es prometido. En Dios descanse tu alma. Fue un placer cantar contigo y conocerte". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Willie Spence Willie Spence | Credit: Eric McCandless/ABC via Getty Images La intérprete, que compartió escenario con el joven durante su participación en la temporada número 19 del reality, de acuerdo a PageSix, compartió además el último vídeo de Willie, cantando un tema cristiano momentos antes de su muerte. "Publicó esto antes del accidente", aseguró McPhee a sus fans. Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, con una lluvia de condolencias para la familia del prometedor talento. El productor Randall Emmett, publicó un emotivo mensaje honrando a quien llamó su 'amigo'. "Mi corazón está deshecho y mis oraciones van para la familia", escribió junto a una imagen de Willie. "Fui afortunado de que haya cantado para mí en vivo en mi casa y otros eventos. Te extrañaré amigo. Sé que tocaste muchos corazones. Mi corazón está roto". Spence se convirtió en uno de los participantes favoritos de la temporada número 19 del reality, conquistando corazones con su talento y dulce personalidad. A pesar de haberse ganado la admiración y halagos de los jueces, en la final perdió por muy pocos votos ante Chayce Beckham.

