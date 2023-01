Muere el famoso comediante mexicano Polo Polo Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, falleció a los 98 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes 23 de enero de 2023, falleció a los 78 años de edad Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, conocido artísticamente como Polo Polo; fue su hijo Paul García quien dio la noticia y mencionó que su padre murió por causas naturales "solo dejó de respirar". "Siempre [estuvo] arropado por la familia, todo el tiempo mi hermana estuvo al pendiente de [mi padre]", reveló al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Él nunca quiso entrar a una institución, quería que siempre lo cuidáramos nosotros y mi hermana hizo un gran trabajo, todo el tiempo estuvo con ella al cuidado". El vástago del comediante también aprovechó para dar a conocer cómo era su padre en el seno familiar. "Una persona agradable, no decía muchas groserías, era algo que usaba para su show", mencionó. "Le gustaba mucho leer, la música, etcétera". El famoso se retiró de los escenarios en 2016, cuando surgieron rumores de que padecía Alzheimer; ahora, su hijo da a conocer que su padre sufría de demencia vascular y recibió los cuidados en casa, debido a que no quería estar en ningún centro de salud. "Murió Polo Polo el día de hoy. Uno de los comediantes más grandes de México y de Latinoamérica. Su nombre fue Leopoldo García Peláez Benítez, quien nació en León en 1944. Gracias por tantos momentos, por tantas sonrisas. Te llevaremos en el corazón siempre. Que descanse en paz", escribieron en la página oficial de Facebook de Polo Polo. Muere Polo Polo a los 78 años Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor nació en Guanajuato, México el 9 de marzo de 1944, pero siendo aún un niño llegó a la capital azteca donde años después iniciaría su carrera profesional que despegó en 1976 cuando se presentaba en lugares más grandes para ofrecer su espectáculo. Reconocido como uno de los grandes comediantes mexicanos, logró la fama gracias a un estilo muy particular. Los colegas lamentaron la muerte de uno de los pilares en el arte de hacer reír. "Qué afortunado de haber compartido tanta vida juntos. Te vamos a extrañar siempre. Un aplauso para el gran Polo Polo", expresó Xavier López Chabelo en su cuenta de Twitter. "Gracias por tantos buenos momentos. Descansa en paz, querido Polo Polo", escribió Víctor Trujillo"; "El rey ha muerto, el mundo se ha vuelto un lugar menos gracioso y con menos magia. Nadie nunca igualará al maestro Polo Polo QEPD. Un marlboro rojo y un 'cognaquito' a la salud del mejor de todos los tiempos", dijo Franco Escamilla, y "Hay maestros en la vida de cada uno de nosotros. Se fue uno de los pocos grandes a quienes responsabilizo de abrazar este delicioso y muy serio juego de la comedia. Mis condolencias a toda la familia y amigos del gigante Polo Polo. Descanse en paz. Mi admiración eterna", comentó Adal Ramones. Los funerales de Polo Polo se llevarán a cabo en la Ciudad de México, según informó su hijo Paul García.

