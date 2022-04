Muere un reconocido comediante que dio voz a cintas como Aladino y a un famoso anuncio de televisión La familia del actor Gilbert Gottfried, quien tenía una voz inconfundible y no le temía a los chistes arriesgados, anunció su deceso la tarde del martes. Tenía 67 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de las voces más reconocidas del mundo de la comedia, que la prestó para cintas como Aladino o reconocido comerciales de televisión, se ha callado para siempre. El actor y comediante Gilbert Gottfried falleció a los 67 años tras una larga enfermedad. La familia del artista anunció la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, junto a una memorable imagen del actor. "Nos rompe el corazón anunciar el deceso de nuestro amado Gilbert Gottfried, después de [padecer] una larga enfermedad. Además de ser la voz más icónica en la comedia, Gilbert era un maravilloso esposo, hermano, amigo y padre a sus dos hijos pequeños", escribió la familia. "Aunque hoy es un día triste para todos nosotros, por favor sigan riendo tan fuerte posible en honor de Gilbert. Con amor, la familia Gottfried". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN HBO's "The Bronx, USA" World Premiere Gilbert Gottfried | Credit: Photo by Gary Gershoff/Getty Images La publicista y amiga del comediante, Glenn Schwartz, lamentó la muerte del artista y dio a conocer detalles de su fallecimiento, así como la enfermedad que padecía. "Amado e icónico comediante Gilbert Gottfried falleció a las 2:35 p.m. hora del Este el 12 de abril del 2022, a causa de una taquicardia ventricular recurrente debido a la distrofia miotónica tipo II", explicó Schwartz a People. El comediante que trabajó en el clásico Aladino en 1994 dándole vida al pajarraco Iago, era reconocido por su inigualable y exagerada voz, que engalanó cintas como, entre otras, Look Who's Talking Too, Problem Child y Beverly Hills Cop II. En el 2017, fue el centro de un documental sobre su vida y prolífica carrera. Nacido en Brooklyn, Gottfried empezó muy temprano su carrera como comediante de stand up, que compaginó con numerosas apariciones en filmes y show de televisión como Saturday Night Live o Hollywood Squares. Muy irreverente y poco temeroso de traspasar líneas rojas, se le cerraron muchas puertas cuando hizo un chiste en los Emmy de 1991 sobre el arresto del actor Paul Rubens por masturbarse en un cine. Diez años después, causó polémica sus chistes sobre los atentados del 9/11 poco después de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono, recordó Variety. Esos reveses no le hicieron cambiar, ya que perdió su trabajo dando voz al pato de los anuncios de la aseguradora Aflac por otros chistes considerados insensitivos sobre el terremoto en Japón de 2011. "Gilbert Gottfried me hizo reír en momentos cuando la risa no llegaba fácilmente", expresó su excompañero de trabajo Jason Alexander en su cuenta de Twitter. "Mis mejores deseos y simpatía para su familia". Le sobreviven su esposa Dara, sus hijos Lily y Max de 14 y 12 años respectivamente, su hermana Karen y su sobrino Graham.

