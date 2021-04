Muere Chepina Peralta, la famosa cocinera pionera en los programas de la televisión mexicana Lucía Josefina Sánchez Quintanar, pionera por llevar la gastronomía a la pantalla chica en su país y Latino América, falleció a los 90 años. Descanse En Paz. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se habla de mujeres empoderadas hay que incluir a Lucía Josefina Sánchez Qintanar, más conocida por su nombre artístico, Chepina Peralta. La famosa cocinera mexicana, pionera por ser una de las primeras mujeres en llevar a la televisión el maravilloso mundo de la gastronomía, fallecía por causas naturales a los 90 años de edad. Así lo informaba su yerno Jorge Fernández de Lara y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX. "Un icono de la televisión, pionera y promotora de la gastronomía mexicana a través de sus espacios en TV y radio, Chepina Peralta falleció hoy a los 90 años. Enviamos nuestro pésame a la familia y amigos. QEPD", leía el comunicado. En una entrevista con El Universal Querétaro en 2019, la matriarca de la gastronomía confirmaba que era la primera mujer en América Latina en presentar un programa de cocina en la pantalla chica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una señora tuvo la idea de hacerlo y buscaron a una personas, a una mujer más o menos de mi edad en aquel entonces, treinta y pico, que tuviera facilidad de palabra. Soy maestra de oratoria, y querían a una señora que fuera auténtica ama de casa y que pudiera hablar, para hacer un programa de televisión de 15 minutos diarios. Por tres meses fue el primer contrato", recordó al diario mexicano. Aquello fue empezar y no parar. Programas de televisión y radio sumaron más de 15 mil shows que hicieron felices a muchas familias que se deleitaban con sus recetas desde sus hogares. Entre ellos, La Cocina de Chepina, Cocinando con Chepina, Chepina en tu cocina, Su menú diario o Sal y Pimienta. Hoy todos la despiden con agradecimiento por tantos momentos y recuerdos inolvidables en la cocina. Gracias Chepina, QEPD.

