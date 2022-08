Muere Charlie, el famoso tiktoker que mostró su lucha contra el cáncer Terminó la batalla de Carlos Sarriá, mejor conocido como Charlie, quien al intentar hacer consciencia sobre su padecimiento, se convirtió en todo un influencer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de agosto de 2022, falleció Carlos Sarriá tras una larga lucha contra el cáncer. También conocido como Charlie, este joven se convirtió en influencer tras abrir una cuenta de TikTok que utilizó para narrar cómo lidiaba con esta enfermedad, ya que cuando tenía 16 años fue diagnosticado con sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos y se desarrolla con más frecuencia en niños y jóvenes. "Nos vemos en la otra vida", fueron las últimas palabras de Sarriá. Con el fin de despejar dudas sobre su padecimiento y narrar su historia, el joven de 20 años utilizó la mencionada red social para hablar abiertamente de su situación. De hecho, en una ocasión, relató a la revista española Galería como descubrió su condición médica. "Cada vez que iba a haber un día de lluvia el día de antes me ponía enfermo", reveló. Así, un día se cayó al suelo. "La pierna derecha me dejó de funcionar". Tras su muerte, en su perfil se posteó un video, de 1:29 minutos, donde se muestran imágenes y fragmentos de diversos momentos de su vida. "Gracias por todo, me habéis hecho muy feliz", dice el mencionado audiovisual. "Adiós perros , nos vemos en la otra vida". "No tengo nada que pedir. Aunque tengo lo que tengo, me considero una persona feliz y agradecido con lo que tengo. No pido mucho", mencionó. También incluyó momentos divertidos y pidió que dejaran de llorar por su muerte. Carlos Sarriá Charlie Credit: Carlos Sarriá Charlie Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El chico tenía 4.2 millones de seguidores en su cuenta de TikTok. Ahora, los cibernautas lamentan su deceso. "Tenía fe de que algún día podrías salir, pero has demostrado tanto y nos has hecho tan felices, espero que descanses en paz y nos veremos en otra vida"; "Vuela alto Charlie"; "Has luchado perfecto y con buen humor, pero la vida pone obstáculos que se ponen difíciles de superar. Descansa en paz", y "Tuve la oportunidad de conocerte en persona hace unos meses, fuiste increíble. Gracias", fueron algunos comentarios. Carlos Sarriá, quien nació en Alicante, España, ahora descansa en el país que lo vio nacer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Charlie, el famoso tiktoker que mostró su lucha contra el cáncer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.