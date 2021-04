Fallece el cantante sonorense Gilberto Valenzuela a los 85 años La familia del artista conocido bajo el seudónimo de 'El Sahuaripa', compartía la triste noticia a través de un comunicado en sus redes sociales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El respetado cantante sonorense Gilberto Valenzuela fallecía el pasado viernes en la noche, tal y como anunció su familia en su perfil de Facebook. Después de varios días ingresado, el artista, conocido como 'El Sahuaripa', estuvo luchando por su salud hasta que finalmente no pudo más. Aunque los suyos no han dado más detalles de su fallecimiento, sí compartieron lo que Gilberto significó para ellos en vida. Junto a una imagen sonriente y con sombrero en blanco, anunciaban su partida y le hacían un homenaje con una emotiva dedicatoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre tendremos presente tu cuerpo y tu voz, aunque pase el tiempo y no te encuentres entre nosotros, tu alma sigue entre nosotros. No estaremos tristes porque te fuiste, nos alegraremos cada día por cada momento que vivimos a tu lado y tu imborrable recuerdo", lee una parte del sentido escrito. La familia Valenzuela Salazar recibió una lluvia de mensajes expresando sus condolencias y resaltando la valiosa carrera de este respetado artista. Su trayectoria empezó a alzar vuelo cuando en 1976 gana el festival OTI con la canción "De que te quiero te quiero". Desde entonces amenizó a su fanaticada con su música y, sobre todo, su saber estar en los escenarios. QEPD.

Share options

Close Login

View image Fallece el cantante sonorense Gilberto Valenzuela a los 85 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.