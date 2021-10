Muere cantante mexicano durante una balacera en un bar; dejó mensaje de despedida: "Todos los ciclos acaban" Jorge Marshal, vocalista de el grupo Los Cougar's fue asesinado cuando realizaba una presentación en solitario. Parecía presentir su muerte y dejó un mensaje de despedida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tarde del pasado viernes 22 de octubre, el cantante Jorge Marshal se encontraba dando una presentación en solitario en un bar del poblado de Tamaulipas, México, cuando fue herido durante un tiroteo. El vocalista del grupo Los Cougar's fue trasladado al Hospital General, ubicado en el municipio de Ciudad Mante, donde falleció a las 8:30 p.m., hora local, según dieron a conocer medios locales. Según los primeros reportes de las autoridades, un grupo de sicarios entró en al establecimiento, que lleva por nombre Piedras Negras, para atacar a los presentes con armas de fuego. El intérprete de "Mi pueblo" recibió tres balazos durante el atentado, mientras otras dos personas resultaron heridas, Miguel Alonso, presunto encargado del lugar, y El Cheneke, dueño del negocio. Se descarta que el ataque haya sido en contra de Marshal. Un día antes de su fallecimiento, Jorge Martínez Salazar, nombre real del también compositor mexicano, escribió un mensaje que ha sido considerado como una carta de despedida. "Todos los ciclos se acaban, nada es ¡para siempre! La vida también se acabará y el amor (fingido), y los que proveen se cansan, y los autos se acaban, y pasan de moda. Al mirarse al espejo y ya no eres el mismo", escribió en su cuenta de Facebook. Jorge Marshal Credit: Captura video "La última canción" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Hacia dónde vas y qué pretendes de esta vida! ¿Te queda tiempo? Si no tienes nada o tienes así… te vas con lo que nunca hiciste". Agregó. "No le des pescado al hijo, ni al esposo, ni al querido… ni a nadie… mejor enséñale a pescar. Está mi palma mi sembré en casa de mi mamá hace 40 años, también se acabó". Jorge Marshall Jorge Marshal logró gran éxito con dicha agrupación de cumbia durante los años 80, donde fue reconocido por temas como "El día que puedas" y "La última canción". También se destacó como arreglista, narrador y conductor.

