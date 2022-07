Muere el cantante mexicano de música ranchera Federico Villa El intérprete de música ranchera Federico Villa, que popularizó el tema "Caminos de Michoacán’', falleció a los 84 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La música ranchera está de luto por la muerte del ícono Federico Villa, quien popularizó el tema "Caminos de Michoacán". El cantante falleció la noche del miércoles a los 84 años, según dio a conocer el senador mexicano Antonio García en redes sociales. "Federico Villa, dio voz a Caminos de #Michoacán. A todos se nos ha erizado la piel con su interpretación. Que en paz descanse este ídolo de la música ranchera", escribió el político del estado de Michoacán, México, en su cuenta de Twitter. Por el momento se desconoce la causa de muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El legendario intérprete se convirtió en uno de los representantes más importantes de la música ranchera gracias a su arduo trabajo en el género y su icónica interpretación del tema, que consolidó su carrera y que se convirtió en un himno para el estado mexicano. Su talento iba más allá del micrófono. En los años setenta saltó a la pantalla en reconocidas películas del cine mexicano, compartiendo créditos con el fallecido Joan Sebastian. Federico Villa Federico Villa | Credit: Mezcalent.com Villa no sólo cumplió su sueño de niño de ser un famoso artista, sino se convirtió en un icónico representante de la música vernácula, inmortalizando temas como, entre otros, "Puñales de fuego" y "El patas chuecas".

