Muere Dora María "La Chaparrita de oro", fue la primera mexicana en presentarse en Las Vegas y el Lido de París La cantante falleció a sus 89 años: el presidente de México pide un monumento en su honor. Aquí lo que se sabe haste el momento de su fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La música mexicana se ha vestido de luto con el fallecimiento de la cantante Dora María, conocida como "La chaparrita de oro". La intérprete se distinguió por ser la primera mexicana en presentarse en Las Vegas y El Lido de París. La muerte de artista nacida en el estado de Tabasco fue confirmada este lunes por la Asociación Nacional de Intérpretes ANDI SGDIP que a través de sus redes compartió un mensaje lamentando su fallecimiento y expresando sus condolencias para la familia de la artista. Dora María Pérez Vidal —su nombre de pila— falleció la mañana del domingo a los 89 años de un paro cardio respiratorio, informó por su parte el diario Excélsior, en Ciudad de México, citando a los familiares de la cantante. Dora María fue contemporánea de grandes de la música romántica mexicana, incluyendo al cantautor veracruzano Agustín Lara, y fue pionera de la música folclórica mexicana, género que la propulsó internacionalmente llevándola a Estados Unidos y Francia. Entre las canciones que "La chaparrita de oro" inmortalizó se encuentran el clásico "Mis Blancas Mariposas", "Villahermosa" —en honor a la tierra que la vio nacer— y "Amanecer de mi tierra". Dora María Credit: TW/ANDI México En su conferencia de prensa de este lunes Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y originario de Tabasco, expresó su apoyo para que se haga un monumento en honor a Dora María como embajadora de la música tabasqueña: Dora María en el clásico programa televisivo Siempre en domingo, de Televisa, interpretando "Las blancas mariposas": SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha fuente la huella que ha dejado Dora María en su tierra natal es tal que el recinto donde anualmente se realiza la Feria anual de Tabasco lleva el nombre de la estrella. Otro importante honor fue cuando el expresidente Adolfo López Mateos nombró a la artista como embajadora de la música mexicana. Que en paz descanse.

