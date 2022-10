Muere el cantante mexicano Mauricio Garza a los 26 años Lo ocurrido con Mauricio Garza ha conmocionado a propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de varios días de especulaciones, se dio a conocer que Mauricio Garza falleció el pasado domingo 23 de octubre en Nuevo León, México. El cuerpo del cantante de 26 años fue encontrado sin vida en la alberca de una quinta en Monterrey, propiedad de su familia, según informaron los medios de comunicación locales. De acuerdo con las autoridades, rescatistas de Protección Civil y Cruz Roja llegaron al lugar de los hechos tras recibir el llamado de los familiares, quienes encontraron insconsciente al integrante de dueto Dos Garza; si bien los parientes intentaron reanimarlo, cuando el equipo de paramédicos se hizo presente para auxiliarlo, el joven ya no tenía signos vitales. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, también se presentó para iniciar con la investigación correspondiente. El cuerpo del occiso fue trasladado a la Unidad del Servicio Médico Forense para que se le practicara la autopsia obligada, cuyos resultados arrojaron que Garza murió a causa de "asfixia por sumersión". Mauricio Garza Credit: Instagram/@mauchoggarza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la cuenta oficial de Instagram del dúo se confirmó la muerte del famoso y se dieron a conocer los servicios funerarios que se llevarían a cabo. "Vivir, vivir cada momento y sin importar lo que vayan a pensar de nosotros, lo que vayan a decir; ser nosotros, bien auténticos", Mauricio Garza, se lee en la esquela correspondiente. Mauricio Garza Este joven descubrió su pasión por la música a muy temprana edad y aprendió a tocar guitarra. Poco después, quien era conocido como Daddy Maucho, decidió unir su talento al de su hermano Patricio Garza y así iniciaron cantando covers de artistas como Lasso, Bacilos, Bad Bunny y Sebastián Yatra, entre otros. Posteriormente, lanzaron su primer tema titulado "Vámonos" y posteriormente dieron a conocer "Cosita bella", aunque continuaban realizando covers. El próximo 12 de noviembre de 2022, Mauricio Garza y su hermano tenían agendado un concierto en su natal Monterrey.

