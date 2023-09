Muere la cantante María Jiménez: "Luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable" La cantante, actriz y bailaora fallecía en su casa de Sevilla, a los 73 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha fallecido la cantante María Jiménez, a los 73 años. Así lo comunicaba su familia en un sentido comunicado a la prensa. "Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos, y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que lucho contra todas las adversidades más allá de lo imaginable", lee el escrito. La artista española, responsable de grandes hits como su "Se acabó", sufría un delicado estado de salud en los últimos años. Una situación que no le había impedido trabajar y seguir haciendo todos los planes. María Jiménez Muere la artista, María Jiménez | Credit: (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) Su última aparición en redes fue en agosto, rodeada de los suyos, su hijo y sus nietos. Presumía con alegría la rica comida en familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista compartió feliz su estancia en Conil, Cádiz, sus momentos con grandes amigos y la celebración constante de la vida. Su vida ha sido contada por ella sin pelos en la lengua y también con mucho dolor. La primera gran tragedia que cambió su camino por completo, fue la muerte de su hija Rocío a los 17 años, en un accidente de tráfico. A partir de ahí, todo fue aprender a vivir de nuevo. Después llegaron los malos tratos de la que fue su pareja, Pepe Sancho, de quien fue víctima de infidelidades, celos y palizas. Sus últimos años de vida fueron muy felices a pesar de sus grandes sustos de salud, como la obstrucción intestinal y el cáncer de colon que sufrió en 2020. Descanse en Paz.

