Muere el cantante Jimmy Buffett: "Vivió su vida como una canción hasta el último suspiro" La muerte del intérprete de 76 años fue compartida en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha fallecido Jimmy Buffett, el músico y responsable del hit "Margaritaville". El cantautor fallecía a los 76 años, tal y como lo confirma el comunicado que se ha publicado en sus redes sociales. "Jimmy ha muerto pacíficamente la noche del primero de septiembre, rodeado de su familia, amigos, música y sus perros", lee el escrito que acompaña una emotiva foto del artista sentado sobre un bote. "Vivió la vida como una canción hasta su último suspiro y será profundamente extrañado", prosigue el conmovedor mensaje al que sus fans han reaccionado con mensajes de admiración y también tristeza. Jimmy Buffett Fallece Jimmy Buffett | Credit: (Photo by David Redfern/Redferns) Jimmy tenía planes. A finales de este año iba a sacar su nuevo álbum, Equal Strain on All Parts. Los problemas de salud empezaron a ser inminentes y el pasado mes de mayo se vio obligado a posponer uno de sus conciertos para ser ingresado en un hospital de Boston "para afrontar algunos asuntos que necesitaban atención inmediata", explicó a sus fans en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la situación, mostró sus ganas de regresar a los escenarios y reunirse con su gran público, su mayor cómplice. "Hacerse mayor no es fácil, se los prometo. También les prometo que cuando esté lo suficientemente bien para actuar, es lo que estaré haciendo en la tierra de la sopa She-Crab. Ustedes dan significado a mi vida, la completan más de lo que jamás hubiera imaginado", prosiguió. Sus apariciones posteriores fueron pocas pero siempre con una sonrisa. Finalmente fallecía para pesar de todos lo que le quisieron y siguieron. Jimmy lanzó más de 30 álbumes y, según Forbes, cuenta con una fortuna billonaria que roza los $600 millones solo en trabajos musicales, a lo que habría que añadirle otra considerable cantidad en lo relacionado con sus posesiones materiales como son sus casas y aviones. Descanse en Paz.

