Muere el cantante Georgie Dann, el rey de las canciones más marchosas del verano El artista francés creador de éxitos como "La barbacoa" y "El chiringuito", fallecía a los 81 años tras someterse a una operación de cadera en Madrid. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la música y, especialmente, los éxitos radiales del verano, dice adiós a un grande en este género. El artista francés Georgie Dann fallecía a los 81 años tras someterse a una operación de cadera que no superó. El cantante parisino tenía varios problemas de salud y se encontraba especialmente débil, sufría diversas patologías que hacían más arriesgada esta intervención quirúrgica que su cuerpo no pudo enfrentar. El objetivo era que recuperara la movilidad casi inexistente en los últimos tiempos, pero el paso por quirófano tenía muchos riesgos que finalmente dieron la cara. Georgie Dann Georgie Dann | Credit: (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) Con su marcha se va también parte de esa alegría musical ochentera y noventera con la que contagió a su público durante tantos veranos. Éxitos como "La barbacoa" o "El chiringuito" sonaban en cada feria, cada discoteca y cada buena fiesta que se terciara en la etapa estival. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Georgie, el hombre de la eterna sonrisa, nació en París, donde se formó como músico y cantante, la tierra que más y mejor acogió sus canciones fue España, país donde vivió, se casó y tuvo sus hijos. Georgie Dann Georgie Dann | Credit: (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) Todos los años el público esperaba su hit del verano para bailarlo y cantarlo con alegría. Su música y sus actuaciones, siempre acompañadas de un cuerpo de baile de lo más animado, también conquistaron algunos países de Latinoamérica como Venezuela, Argentina y México, en los que hizo presentaciones y giras muy exitosas. Se echarán de menos sus animadas melodías y su puesta en escena, pero deja temas que son historia de la música por su alegría. Buen viaje, maestro.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el cantante Georgie Dann, el rey de las canciones más marchosas del verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.