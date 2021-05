Muere el icónico cantante italiano Franco Battiato a los 76 años El intérprete de "Yo quiero verte danzar" fallecía en su casa de Sicilia rodeado de los suyos, quienes prefirieron no revelar la causa de su partida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las décadas de los 70, 80 y 90 estuvieron amenizadas por su música romántica, también rítmica y, sobre todo, diferente. Franco Battiato ha fallecido a los 76 años dejando un legado artístico que jamás pasará de moda. Tal y como informaba su familia, el artista moría en su villa de Sicilia, su refugio desde hace años, especialmente desde su retirada definitiva hace tres. La causa han preferido mantenerla en la intimidad. El intérprete partía rodeado del amor de los suyos y, por supuesto, del de sus millones de seguidores en todo el mundo, que no han parado de homenajearle tras la noticia. Incluidos cargos políticos del país. "Nos dejó un Maestro. Uno de los más grandes compositores italianos. Único, inimitable siempre buscando nuevas expresiones artísticas. Deja un legado perenne", ha escrito en sus redes el ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini. De la mano de su madre, su gran aliada en esto de cumplir sueños, Franco despegó su carrera en Milán a comienzos de los 70. Tras la conquista de su país llegó el resto de Europa y más tarde otros rincones del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su voz, alejada de lo cotidiano y su estilo tan suyo, único y peculiar, hizo que ese chico de gafas y nariz prominente llamara especialmente la atención. No se le resistió nada, desde el rock progresivo, la electrónica, el punk y el folclore, hasta la música contemporánea y de vanguardia. Franco Battiato Franco Battiato | Credit: (Photo by Daniele Venturelli/WireImage) El ganador del Festival de Sanremo también era un amante del teatro y el cine, de ahí que dirigiera dos películas Perdutoamor (2003) y Musikanten (2006). Gracias por tanto maestro. Que En Paz Descanse.

