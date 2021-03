Close

Muere el cantante español de Operación triunfo Álex Casademunt a los 39 años El artista catalán que alcanzó la fama y el cariño de su público hace dos décadas en el famoso programa deja huérfana a una hija de tres años. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo de la música y el entretenimiento en España se viste de luto tras la inesperada muerte del cantante Álex Casademunt. El artista, gran amigo de David Bisbal y David Bustamante, a los que conoció hace 20 años tras su paso por el famoso programa Operación triunfo, falleció en un accidente de tráfico a los 39 años. La noticia se daba a conocer en la madrugada del miércoles para sorpresa y dolor de todos los que le quisieron y conocieron. Image zoom Alex Casademunt | Credit: (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto) (Photo by NurPhoto/Corbis via Getty Images) El artista de Barcelona deja a huérfana a su hija Bruna, de tres años, su gran amor e inspiración en cada paso que daba. El travieso de la academia, como todos coincidían en denominarle, tenía un montón de planes profesionales en camino tanto a nivel empresarial como musical. Pero, sobre todo, deseaba ver crecer a la niña de sus ojos. Sus compañeros de Operación triunfo han compartido mensajes de dolor desde primera hora de la mañana despidiéndole con el corazón roto. Todo el apoyo para la familia de Álex, cuya sonrisa y amor a la vida estarán siempre vivos. Descanse En Paz.

