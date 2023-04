Muere el cantante Brian 'Brizz' Gillis a los 47 años El artista fue integrante de la famosa banda juvenil de los años 90, LFO. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brian "Brizz" Gillis, uno de los integrantes y fundadores del grupo juvenil LFO, ha fallecido a los 47 años, según informa la revista Variety. El que fuera compañero de la banda, todo un reclamo en la década de los 90, Brad Fischetti, ha sido de los primeros en compartir un mensaje en referencia al triste suceso. "Cada historia se compone de capítulos. Algunos se desarrollan naturalmente. Otros, los tienes que procesar en tu mente. Los primeros dos episodios de LFO perdieron a uno de sus principales protagonistas ayer", escribió su colega en Instagram. Brian 'Brizz' Gillis Brian 'Brizz' Gillis | Credit: (Photo by Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images) Y añadió. "Brian 'Brizz' Gillis falleció. No tengo los detalles y tampoco sería mi función compartirlos si los supiera. Estoy realmente luchando para procesar esta pérdida tan trágica. Lo he dicho antes y lo digo ahora, la historia de LFO es una tragedia", añadió con dolor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brad se refiere a la muerte de otros dos de los miembros de la famosa banda pop y hip hop. Primero, en 2010, fallecía Richard Burton Cronin, cantante de la formación, a los 36 años. Y en 2018, lo hacía Devin Lima, a los 41, también componente del grupo. Ambos en difíciles circunstancias. "Sé que pronto, o quizás ya, Brizz será recibido por Rich y Devin. Y espero que juntos, hagan dulces melodías. Me encantaría eso. Descansa tranquilo, hermano", concluyó Brad. El tema "Summer Girls", todo un hit del grupo de su primer disco, alcanzó el número 3 en la lista de los Billboard's Hot 100, convirtiéndose en uno de los singles más vendidos. El mismo alcanzó el Disco de Platino en los Estados Unidos tras superar el millón de unidades. Tras dos álbumes en el mercado, la banda se disolvió en 2002.

