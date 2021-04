Fallece de coronavirus el famoso cantante brasileño Agnaldo Timóteo Según informó su familia, el reconocido intérprete perdía la vida este sábado a los 84 años por complicaciones derivadas de la COVID-19. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por medio de un comunicado oficial, la familia de Agnaldo Timóteo confirmaba el fallecimiento del aclamado artista brasileño. "Con inmenso pesar comunicamos la muerte de nuestro querido Agnaldo Timóteo. La familia agradece todo el apoyo y profesionalismo de la Red Hospitalaria Cas São Bernardo en esta batalla", informaron. Después de una larga lucha por su vida, el artista partía en la mañana del sábado. "Estamos convencidos de que Timóteo hizo todo lo posible para ganar esta batalla... Agnaldo vivirá para siempre en nuestros corazones", prosiguió el escrito. Su marcha hizo que la expresidenta Dilma Rousseff publicara un emotivo mensaje en honor al artista. "Lamento mucho recibir la noticia de la muerte de Agnaldo Timóteo. Otro adiós triste en estos tiempos amargos", escribió en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según varios medios locales y las redes sociales del artista, de 84 años, estaba hospitalizado desde el pasado 17 de marzo, justo dos días después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El querido y respetado artista, natural de la zona de Caratinga, del interior del estado Minas Gerais, inició su carrera en 1960 y se dio a conocer gracias a su romántico repertorio musical. Entre sus éxitos más importantes están sus canciones"Sonhar contigo" y "Meu Grito", compuesto por el gran Roberto Carlos. Además de deleitar al público con su música, Agnaldo también entró a formar parte de la política de su país, llegando a convertirse en diputado federal de Río de Janeiro en 1982 por el Partido de los Trabajadores. QEPD.

