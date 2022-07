Famoso youtuber deja mensaje de despedida horas antes de su muerte El jugador de Minecraft conocido como Technoblade, se despidió de sus seguidores a través de un vídeo publicado por su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de un año de ardua lucha, el famoso youtuber conocido como Technoblade, perdió la batalla contra el cáncer, así lo anunció su familia la tarde de este viernes. En un emotivo vídeo titulado "Hasta luego nerds", que fue publicado en su cuenta oficial, el jugador de Minecraft se despidió de sus más de 10 millones de seguidores. El mensaje fue escrito horas antes de su muerte y grabado por su padre, quien tuvo permiso para revelar el verdadero nombre del joven de 23 años, quien había mantenido su identidad en secreto. "Hola a todos, aquí Technoblade. Si estás viendo esto, es porque estoy muerto", inició el mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Technoblade Technoblade | Credit: Youtube La grabación dio a conocer que su nombre era Alex, al mismo tiempo que recordó la anécdota cuando engañó a su audiencia haciéndole creer que se llamaba Dave. El joven agradeció el apoyo y muestras de cariño, especialmente durante el último año desde su diagnóstico. "Gracias a todos por apoyar mi contenido a través de los años", dijo el padre a nombre de su hijo. "Si tuviera otras cien vidas, creo que elegiría ser Tecnoblade otra vez y cada vez, ya que esos fueron los años más felices de mi vida. Espero que hayan disfrutado de mi contenido y que haya hecho a alguno de ustedes sonreír, y espero que todos ustedes vivan vidas largas, prósperas y felices". La estrella de internet alcanzó la fama publicando vídeos y transmitiendo en vivo mientras jugaba en línea. El joven ganó varias competencias virtuales. El año pasado, Technoblade anunció que había sido diagnosticado con un extraño tipo de cáncer. Su padre, aseguró que el joven escribió el mensaje alrededor de ocho horas antes de su muerte, de acuerdo a CNN, y aseguró que fue un "chico maravilloso". "Extraño a Technoblade", dijo. Descanse en paz.

