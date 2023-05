Muere Antonio Vázquez Alba 'el Brujo Mayor' de México Muere Antonio Vázquez Alba, mejor conocido como El Brujo Mayor, a sus 84 años. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brujo Mayor Credit: M. CASTILLO/AFP via Getty Images El Brujo Mayor murió a los 84 años en la Ciudad de México, reporta El Universal. El vidente, tarotista y astrólogo Antonio Vázquez Alba, mejor conocido como 'El Brujo Mayor' de Catemaco, era famoso por sus alarmantes predicciones, su carisma y su larga barba. Participó en un sinfín de programas de radio y televisión, ofreciendo sus predicciones sobre temas políticos, figuras del entretenimiento y los deportes. Según reportes, murió de un paro respiratorio el 18 de mayo. Le darán un último adiós en la colonia Santa María la Ribera en la ciudad de México y será cremado. Ayer fue velado en la agencia de Gayosso, en la calle de Sullivan en la Ciudad de México, reporta el diario El heraldo de México. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras ser cremado, sus cenizas permanecerán hasta el 20 de junio en la tienda donde él trabajaba, en Carpio 99 dentro de la Plaza Morisco en Santa María la Ribera, Ciudad de México, para que sus admiradores puedan despedirse de él. Que en paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Antonio Vázquez Alba 'el Brujo Mayor' de México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.