Muere Bob Barker, el legendario presentador de The price is right

Ha fallecido Bob Barker, el legendario conductor del mítico show The Price Is Right, a los 99 años, ha podido confirmar PEOPLE. El presentador moría en su casa de Hollywood Hills por causas naturales. Así lo ha anunciado Roger Neal, su publicista desde el 1987 al 1994, y más tarde en 2020, en nombre de la novia de Barker, Nancy Burnet. "Es con profunda tristeza que informamos que el mejor 'MC' del mundo, Bob Barker, nos ha dejado", expresó Neal en el comunicado. Bob Barker Falelce el conductor Bob Barker | Credit: (Photo by Tony Esparza/CBS via Getty Images) Por su parte, su pareja también quiso destacar la labor que ella y Barker tuvieron juntos en la protección de los animales. "Estoy muy orgullosa del increíble trabajo de Barker y mío para exponer la crueldad animal en el mundo del entretenimiento y el trabajo que hemos hecho para mejorar la situación de los animales abusados y explotados en los Estados Unidos e internacionalmente", añadió. "Hemos sido grandes amigos por 40 años, le echaré de menos", concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Barker sobrevive a su medio hermano Kent Valandra y medios sobrinos Robert Valandra, Chip Valandr y Vickie Valandra Kelly. Bob Barker Bob Barker | Credit: (Photo by CBS Photo Archive/Getty Images) La personalidad de televisión ha tenido varios problemas de salud en los últimos años. En 2019 sufrió una caída en su hogar, de la que salió ileso. Poco después, el mánager de Barker confirmó a nuestra revista hermana PEOPLE la intervención de una ambulancia y coche de bomberos en su casa por un problema en la espalda sin gravedad. A pesar de todo, se ha mantenido saludable rozando casi los 100 y dejando un sinfín de momentos inolvidables para la audiencia en la pantalla chica. Barker fue presentador del legendario The Price Is Right durante 35 años hasta anunciar su retiro con 87 años. Su último episodio en el icónico show, hoy en día presentado por Drew Carey, fue en 2007.

