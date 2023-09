Muere el cantante y actor mexicano Benito Castro a sus 77 años Ha fallecido a sus 77 años el cantante, actor y comediante mexicano Benito Castro, estrella de la banda Los Hermanos Castro. Los detalles de su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha fallecido el cantante y actor mexicano Benito Castro a sus 77 años. Su hija Deborah Castro confirmó la triste noticia. Su sobrino Michel Castro informó en sus redes sociales que Benito sufrió una caída y se golpeó la cabeza, el tórax y las costillas. El artista fue llevado de emergencia al hospital, pero no pudieron salvar su vida. "Lamentable y triste noticia acaba de fallecer mi tío Benito Castro, el último que quedaba de mi gran familia Castro. Estamos nuevamente de luto y terriblemente consternados. Que en la paz de Dios descanse mi querido y amado tío Benito Castro", expresó su sobrino, el hijo menor de Verónica Castro. Benito — quien era tío de la actriz Daniela Castro y un amigo cercano del presentador Paco Stanley— era parte de la agrupación Los hermanos Castro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Benito Castro Credit: Elizabeth Fuentes/Jam Media/LatinContent via Getty Images Su hija Deborah habló con el diario El Universal. "Lamento mucho informar que sí, mi papá falleció, tuvo un accidente se cayó de las escaleras de la casa y no resistió", dijo. El actor y comediante brilló en la pantalla chica en series como La carabina de Ambrosio, y La guereja y algo más. Que en paz descanse.

