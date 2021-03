Close

Muere Arturo Castro, cantante y fundador del grupo musical Los hermanos Castro El músico y también compositor fallecía de un tumor, según informó el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante. QEPD. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pasada noche del sábado fallecía el compositor y músico Arturo Castro, fundador de la famosa agrupación musical Los hermanos Castro. La Asociación Nacional de Intérpretes fue la encargada de dar la noticia de la muerte del mexicano a través de Twitter. "ANDI comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Arturo Castro. Compositor y músico, fundador de Los hermanos Castro", leía el mensaje. Por su parte, el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante confirmaba la triste noticia del fallecimiento en su perfil y apuntaba la causa de su deceso. "Otro tumor", escribió. "Se cumple la maldición, de 3 en 3, Cepillín, Isela y Arturo. Lo siento". Además del comunicador, personalidades importantes del medio como Pati Chapoy o Maxine Woodside le despedían en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La agrupación de Los Hermanos Castro alcanzó una gran relevancia llegándose a presentar en diversos programas de televisión estadounidense como The Ed Sullivan Show o The Judy Garland Show, entre otros. Su arte fue aplaudido por toda América Latina, especialmente en su país, México, donde llegaron a la cima. Que En Paz Descanse, maestro.

