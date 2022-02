Muere la icónica artista cubana Carmen Herrera, quien logró la fama a los 86 años Carmen Herrera falleció en Nueva York, Estados Unidos, lugar que se convirtió en su segundo hogar y el lugar ideal para promover su talento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una historia de éxito que podría considerarse tardío ha llegado a su fin. Este martes 15 de febrero de 2022, murió Carmen Herrera. La artista de origen cubano, quien radicaba en Estados Unidos, tenía 106 años. Es relevante su labor porque se convirtió en un icono tras alcanzar la fama a los 86. Fue el Museo del Barrio de Nueva York el encargado de informar del deceso de una de sus autoras de su catálogo. "Estamos profundamente tristes de conocer la muerte de la legendaria artista Carmen Herrera", se informó en la página web del Museo del Barrio de Nueva York. "[Fue una] pionera [con un] estilo abstracto geométrico de líneas duras y colores atrevidos". Si bien, fue reconocida por su trabajo a tan avanzada edad, sus obras se han colocado como parte de las colecciones permanentes de instituciones internacionales como el Museo Whitney, el Museo de Arte Moderno (MOMA), ambos en Nueva York, y la Tate Modern en Londres. "Hoy celebramos este espíritu increíble, una creatividad tenaz y su impacto indeleble en el mundo del arte", agregó el Museo del Barrio. Carmen Herrera Credit: The 100 years show Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La creadora, nacida el 31 de mayo de 1915, se había dedicado seis décadas a la pintura y vendió su primera obra en 2004. Cinco años después, en julio, la galería IKON de Birmingham, Inglaterra, presentó una retrospectiva de su trabajo, que luego se trasladó al Museo Pfalzgallerie de Kaiserslautern en Alemania, donde permaneció del 23 de enero al 2 de mayo de 2010. El Museo Whitney de Nueva York consagró a la también pintora con la exposición titulada "Carmen Herrera: Lines of Sight", que se llevó a cabo entre septiembre de 2016 y enero de 2017. Dos años después, "Estructuras Monumentales" se presentó en el City Hall Park de Manhattan, donde, por primera vez, ofreció una magna exhibición de sus esculturas. Carmen Herrera nunca tuvo hijos, pero le sobreviven dos sobrinos.

