Muere inesperadamente el cantante de música urbana Andys Val, intérprete de "Chacarrón" Su versión "Chacarrón 3.0", al lado de Maffio acumulaba casi un millón de vistas en YouTube. Aquí lo que se sabe de su repentina muerte hasta el momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andys Val Credit: Instagram/@elchombo_official La música urbana se ha cubierto de luto por el inesperado fallecimiento de Andrés Henry De La Cruz, conocido internacionalmente como Andys Val. Según múltiples reportes el cantante y DJ panameño conocido por su tema "Chacarrón" tenía 47 años al momento de su fallecimiento. La noticia fue dada a conocer por su amigo y colega Dj Mckoy. Según múltiples fuentes el artista falleció el pasado lunes luego de participar en una presentación musical. Al llegar a casa decidió acostarse a dormir y horas más tarde cuando su esposa intentó despertarlo descubrió que había muerto. "Nos vemos más adelante hermanito. Chacarrón 💔😞", exclamó por medio de sus redes El Chombo, productor musical y de video quien lanzó el mencionado éxito musical junto con Andys Val en el 2003. El pegajoso tema llegó a colarse en las listas de popularidad de América Latina y el Reino Unido. Además de cantante De La Cruz era un reconocido DJ y animador de fiestas. Hace aproximadamente un año publicó en Youtube "Chacarrón 3.0" al lado de Maffio sumando casi un millón de vistas en dicho periodo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te voy a extrañar buco Andy, cuando nos reuníamos en la charca resort en Cerro Viento, cuando venias a mi casa a comer las empanadas que hacia mi viejita, las cabinas locas que hacíamos los domingos en super Q", exclamó por su parte DJ Saul Panezo, otro de los amigos del artista que han lamentado el repentino suceso. Distintos medios apuntan a que la causa oficial de muertes fue un infarto fulminante, pero hasta ahora dicho informe no ha sido verificado. En paz descanse.

