Muere integrante del famoso grupo español Mocedades Ana Bejarano, vocalista de Mocedades, falleció en su natal España ¿qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la salida de Amaya Uranga de Mocedades, fue sustituida por Ana Bejarano en dicha agrupación musical. Ahora, se da a conocer que esta última falleció el sábado 1 de enero de 2021, a las 7 de la mañana, en el hospital de Urdúliz, en Viscaya, España, donde estuvo internada desde el pasado 11 de diciembre. La causa de la muerte de esta cantante de 60 años fue un importante problema digestivo, según se dio a conocer en un reporte de prensa. "Hoy nos deja Ana que además de ser una excelente cantante, fue también una gran mujer. Siempre con ese carisma y sencillez que te acompañaba a donde quiera. Hoy te nos vas muy muy joven. Descansa en paz", se menciona en otro comunicado. Por su parte, Javier Garay, líder de la agrupación, confirmó el fallecimiento. "Hoy ha fallecido nuestra cantante Ana Bejarano, se nos ha ido una buena persona, una buena amiga y mejor compañera. Estamos seguros que el cielo estará cantando como a ella le gustaba", escribió en su cuenta de Facebook. También aprovechó para rendirle un homenaje. "La voz de Ana aseguró nuestra continuidad tras la marcha de Amaya, fue imprescindible para Mocedades", mencionó en el comunicado oficial. "Ha sido una de las voces vascas más elegantes desde los 80", agregó. "Podía cantar tanto con una big band de jazz como acompañada solo de una guitarra acústica. Su voz en tesitura de soprano abarcaba muchos registros". Ana Bejarano Credit: Ana Bejarano Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Bejarano nació en Vizcaya, España en los años sesenta y formó parte de los grupos: Mocedades, Txarango y Txarango Trío. A los 24 años, entró al grupo Mocedades, en 1985, para sustituir a Amaya Uranga; tiempo durante el cual, grabó tres discos como llamados Tienes un amigo, Ana y Miguel y Las Palabras. En 1993 dejó al grupo y se unió al quinteto Txarango, junto a dos cantantes de Mocedades, Roberto Uranga y José Ipiña. Ana Bejarano Credit: Ana Bejarano Facebook Sin embargo, Bejarano volvió a Mocedades en 2018 por petición de Javier Garay. En 2021, Mocedades regresó a los escenarios para retomar su gira por el 50 aniversario de la agrupación; la cual, incluyó el lanzamiento del sencillo "Que no se acabe el mundo". El funeral de Ana Bejarano está previsto para el lunes 10 de enero a las 19:00 hrs. (tiempo local) en la iglesia de Santa Ana, en su localidad natal de Las Arenas de Getxo.

